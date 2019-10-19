الأردن: السعودية سهلت حركة عبور البضائع الأردنية والركاب عبر أراضيها لدول الخليج

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن السلطات السعودية اتخذت قرارا يتضمن تسهيل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية الشقيقة عبر الأراضي السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت - إن الوزارة ووزارة النقل تابعتا على مدى الأيام الأخيرة شكاوى سائقي سيارات الشحن ونقل الترانزيت من عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات متعددة السفرات من السفارة السعودية بالأردن.

وأضاف أن وزارة الخارجية تواصلت مع الأشقاء في السعودية، ووافقت السلطات السعودية على استثناء سائقي الشاحنات الأردنيين من التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات السابقة والتي تتضمن منح سائقي سيارات الشحن والحافلات تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات.

وأعرب القضاة عن شكره وتقديره للسلطات السعودية الشقيقة على قرارها لما له من اثر إيجابي مباشر على قطاع حيوي هام من قطاعات الاقتصاد الوطني الأردني، مشيرا إلى أن القرار يأتي ترجمة لعمق العلاقة الأخوية بين شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين.