محافظ الدقهلية: تغيير مدير مكتبي تم وفقا لإجراءات ومقتضيات العمل ليس أكثر

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أن قرار نقل مدير مكتبه جاء وفق إجراءات ومقتضيات العمل، دون أن تكون هناك أسباب أخرى للقرار.

وأشار إلى إجراء مسابقة جديدة لاختيار مدير مكتب جديد منذ شهر تقريبا، وتقدم فيها مدير مكتبه بين مجموعة من المتقدمين، ولم يتأهل منهم أحد للمنصب.

وأوضح شاروبيم أنه ليس هناك أسباب خفية لقرار تغيير مدير المكتب، وأنه لا صحة لأية شائعات تتردد هنا أو هناك، وأن الأمر لا يتخطى سوى إجراء تم اتخاذه لصالح العمل في هذه المرحلة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه لم يشكك في نزاهة مدير مكتبه نهائيًا، وأنه عمل بجد وإخلاص خلال فترة عمله كمدير لمكتب المحافظ، وأن التغيير ضرورة تفرضها متطلبات العمل خلال كل مرحلة.

وكان قد تردد عن نقل مدير مكتب المحافظ بسبب تفتيش مكتبه فى غيابه، وإخباره بذلك من قبل الأمن أثناء وجوده خارج المكتب، وعودة المحافظ للمكتب فورا.



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