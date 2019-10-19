 بعد أول سير نسائي تاريخي في الفضاء.. رائدتا الفضاء كوتش ومير تعودان إلى المحطة الفضائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد أول سير نسائي تاريخي في الفضاء.. رائدتا الفضاء كوتش ومير تعودان إلى المحطة الفضائية

رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير
رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:40 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:40 ص

عادت رائدتا الفضاء، كريستينا كوتش وجيسيكا مير، التابعتان لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، يوم الجمعة، إلى محطة الفضاء الدولية وذلك بعد أول عملية سير نسائية خالصة في الفضاء خارج المحطة الدولية.

ودخلت رائدتا الفضاء إلى ممر الضغط الجوي بمحطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 40ر2 مساءً بالتوقيت المحلي (1840 بتوقيت جرينتش) بعد سبع ساعات إلا بضع ثوانٍ من بدء الرحلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل بهما أثناء قيامهما بالرحلة لتهنئتهما على هذا الإنجاز.

وقال ترامب لرائدتي الفضاء إنه "مسرور من التحدث على الهواء مباشرة مع رائدتي فضاء أمريكيتين شجاعتين تصنعان التاريخ". وأضاف: "أريد فقط أن أهنئكما، ما تفعلانه لا يصدق، أنتما شجاعتان للغاية".


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