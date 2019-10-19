توفير 15398 فرصة عمل بالقطاع الخاص بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الرواج الاقتصادي، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة

وأكد على التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة، للمساهمة في توفير فرص العمل،ن والتدريب وعقد الندوات الخاصة بالتوعية وورش العمل المختلفة للتشجيع، والتدريب على اليات العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم.

جاء ذلك، خلال استعراض المحافظ لجهود مديرية القوى العاملة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، والتي تمثلت في المساهمة في توفير 15398 فرصة عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص بالمحافظة، وكذا تشغيل عدد 6 ورش بمركز التدريب المهني بحوش عيسى في مجالات التفصيل والخياطة وصيانة أجهزة المحمول والتطريز الآلي، وصيانة حاسب آلي والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية وإنشاء معمل لغات.

كما تم تنفيذ العديد من الندوات الإرشادية والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بقطاع البترول وبشركات ومصانع المحافظة، وتسجيل أكثر من 80 ألف عامل في حملة حماية لتسجيل العمالة الغير منتظمة.