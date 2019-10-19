 «التعاون الإسلامي» تدين استهداف مسجد في أفغانستان بتفجير إرهابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف مسجد في أفغانستان بتفجير إرهابي

أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:20 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:22 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف مسجدا في إقليم (ننجرهار) بأفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - الموقف الثابت والمبدئي للمنظمة، الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، معربا عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان 20 شخصا قتلوا، جراء انفجار استهدف أحد المساجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة شرقي أفغانستان.

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