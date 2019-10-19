المفوضية الأوروبية تدعو الحكومة البريطانية إلى الإسراع في إبلاغها بالخطوات التالية بشأن البريكست

دعت المفوضية الأوروبية عبر متحدثة باسمها اليوم السبت الحكومة البريطانية، إلى الإفصاح عن الخطوات المقبلة بشأن خروج، بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وذلك عقب تصويت مجلس العموم البريطاني بمنع الموافقة بشكل مؤقت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مينا أندريفا في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن المفوضية يتم إحاطتها علما بتصويت مجلس العموم اليوم على التعديل الذى يعرف باسم ليتوين والذي يعني إرجاء التصويت على اتفاق الخروج.

وأضافت أندريفا: "سيكون على حكومة المملكة المتحدة إبلاغنا بالخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".