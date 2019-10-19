 قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استمرار الهجوم التركي على البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استمرار الهجوم التركي على البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:41 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:41 ص

 

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن تركيا مستمرة في هجومها على شمال شرقي البلاد رغم الاتفاق مع الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار.

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" السبت - إلى أن تركيا لا تسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة "رأس العين" رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس.. مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار.

وطالبت الجانب الأمريكي للتقيد والالتزام به أيضا والضغط على الجانب التركي، لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من (رأس العين) المحاصرة.

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