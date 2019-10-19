عضو بالكونجرس: أردوغان قام بعمليته العسكرية بسوريا للتغطية على هزيمته في الانتخابات

عزا عضو الكونجرس الأمريكي مات جايتس قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمليته العسكرية في شمال سوريا إلى التغطية على هزيمته في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وقال جايتس - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "أردوغان بعدما خسر الانتخابات البلدية وعد بترحيل 2 – 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم من أجل رفع شعبيته".

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن جايتس قوله - في تغريدته - "أنت لا تدير هذه الحملة العسكرية في سوريا لهزيمة الإرهاب، بل تقوم بذلك لأنك هزمت في الانتخابات البلدية، وقدمت وعودا بترحيل 2-3 ملايين لاجئ سوري لترفع شعبيتك مجدداً..".

وكان أردغان، قد اقترح في 18 سبتمبر الماضي، ترحيل 3 ملايين لاجئ سوري إلى "المنطقة الآمنة" التي تعمل أنقرة وواشنطن على إنشائها في شرق الفرات بشمال سوريا.

واتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي تركيا بمنع انسحاب المقاتلين الأكراد من مدينة رأس العين شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وأنقرة.

وأعلنت الولايات المتحدة - في 17 أكتوبر الجاري - التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على وقف كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.