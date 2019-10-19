ريال مدريد يعود لدوري السلة الإسباني أمام أوبرادويرو

يحل فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد الذين يتمتع بأفضل دفاع في المسابقة ضيفًا على أوبرادويرو الفريق الذي يستقبل أكبر عدد من النقاط في مسابقة الليجا، وذلك في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويعود الفريق إلى دوري كرة السلة بعدما مني في كاوناس بهزيمته الأولى بعد ثمانية انتصارات في الدوري الأوروبي، حيث يتصدر البلانكوس المسابقة المحلية جنباً إلى جنب سان بابلو بورجوس مع أربعة انتصارات وبدون أي هزيمة.

وسيكون ملعب فونتيس دو سار، المسرح الذي فاز فيه البلانكوس في 9 من مباريات الـ11 الأخيرة، اختباراً نارياً لسلسلة انتصارات متصدر الليجا الذي لم يسجل أي هزيمة في المسابقة بفضل دفاعه الصلب، وهو الذي يستقبل متوسط 68,5 نقطة في المباراة الواحدة.