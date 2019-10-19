قال عمرو الحلواني لاعب فريق حرس الحدود، إن الفوز على الإسماعيلي في عقر داره غالي جدًا، وأضاف 3 نقاط مهمة في مسيرة الفريق.

وفاز حرس الحدود على الإسماعيلي بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري.

وأضاف الحلواني في تصريحات عقب المباراة: "جميع اللاعبين أدوا برجولة على مدار شوطي المباراة، ولعبنا على الهجمة المرتدة ونفذناها بشكل جيد"، مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين قادرون على وضع فريق في مكانة جيدة.

وتابع: "هدفنا هذا الموسم التواجد في المراكز العشرة الأولى حتى لا نقع تحت ضغط مثل الموسم الماضي، خاصة أن دوري هذا الموسم صعب للغاية".

وعن سؤاله بتواجد المنظمة الدولية للمنشطات، أكد أن ذلك شيء جيد، على الرغم من وقوع الاختيار عليه في جميع المباريات لخضوعه للاختبارات، متمنيا تواجد المنظمة في جميع مباريات الدوري.