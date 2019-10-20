إصابة 3 في حريق بقطار يحمل مشجعي كرة بمحطة بيليفو في برلين

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شب حريق مساء اليوم السبت، في قطار خاص يحمل مئات من مشجعي الكرة بمحطة بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم هيئة النجدة في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بسبب الدخان السام.

وأضاف المتحدث أن عربة من عربات القطار احترقت بطولها.

ويبدو أن القطار كان تابعا لشركة خاصة وكان ينقل مشجعي نادي فرايبورج لكرة القدم عائدين بعد مباراة لفريقهم ضمن مباريات الدوري الألماني مع نادي اتحاد برلين.

كان عدة مئات من المشجعين داخل القطار وفقا لما قاله المتحدث، كما أن جميع العربات تم إخلاؤها من الركاب تماما، وكذلك أخلي قطاران آخران تواجدا في نفس الوقت بالمحطة حال نشوب الحريق في القطار المذكور.

أوقفت هيئة السكك الحديدية ببرلين الحركة إلى المسافات القريبة والبعيدة بسبب الحادث.