بروتوكول لدعم مشروع «القاهرة تنادي» بمعرض الكتاب 2020

وقعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب برئاسة المهندس نديم إلياس، بروتوكول تعاون لدعم مشروع "القاهرة تنادي" الذي طرحته شعبة النشر بالمجلس بعضوية الناشرين فادي جريس، وأحمد رشاد، وشريف بكر.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الناشرين والوكلاء والهيئات الثقافية في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الناشر المصري والتواصل معه أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب، لخلق فرص لتسويق حقوق ترجمة الكتب العربية إلى مختلف دول ولغات العالم وما يترتب على تلك العقود من دخل إضافي للناشرين من المحتوى الموجود نفسه وتوفير عملة صعبة وأيضا نشرالثقافة العربية حول العالم.

ويتضمن البرتوكول دعوة عدد من الناشريين الأجانب من دول مختلفة لزيارة القاهرة في أثناء الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال لجنة ستحدد معايير لاختيارهم، ويتضمن برنامج الدعوة التعريف بصناعة النشر في مصر وأبرز الموضوعات التي ينشرها الناشرون المصريون، وتعريف كل ناشر أجنبي بنفسه، وما يبحث عنه من أعمال لشراء حقوقها، ومخاطبة جميع الناشرين أعضاء المجلس لإرسال نبذة تعريفية باللغة الإنجليزية لكل عنوان لأهم 5 عناوين لديهم لبيع حقوقها للغات الأخرى.

ويشمل البروتوكول توفير مساحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة للمجلس التصديري لعرض الخدمات وعقد لقاءات مع العارضين من دور النشر المصرية، وأيضا توفير مساحة لمدة 3 أيام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لعقد لقاءات بين الناشرين المصريين والناشرين والوكلاء والهيئات الأجنبية.