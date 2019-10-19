جونسون يطرح الاتفاق الجديد لـ«بريكست» على البرلمان البريطاني

من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تفاصيل الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت داخل البرلمان البريطاني، اليوم السبت.