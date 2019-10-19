 جونسون يطرح الاتفاق الجديد لـ«بريكست» على البرلمان البريطاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جونسون يطرح الاتفاق الجديد لـ«بريكست» على البرلمان البريطاني

لندن- أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:36 ص

 

من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تفاصيل الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت داخل البرلمان البريطاني، اليوم السبت.

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