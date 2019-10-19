جونسون يطرح الاتفاق الجديد لـ«بريكست» على البرلمان البريطاني

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من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تفاصيل الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت داخل البرلمان البريطاني، اليوم السبت.