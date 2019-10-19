محافظ الدقهلية: إحالة 96 مسؤولا وموظفا بالوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب للتحقيق

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إحالة 96 مسؤولًا وموظفًا بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.

ووجه شاروبيم بإجراء التحقيق مع مسؤولي الوحدة المحلية بكوم النور لوجودها مفتوحة ولا يوجد بها أحد، ومع مسئولي مراكز الشباب بكوم النور ودماص مركز ميت غمر، والدير مركز أجا، وإحالة مسئول مكتب تموين الفروسات مركز المنزلة لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي.

ووجه المحافظ بإحالة مسئولي الجمعيات الزراعية باخطاب والدير، وشنيسة، وسماحة، وابو داود العنب بمركز أجا، والبوها وسمبو مقام بمركز ميت غمر لوجودها مغلقة.