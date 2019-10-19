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مسيرة بوسط العاصمة البريطانية للمطالبة بتحديد مصير البريكست

مسيرات فى بريطانيا
مسيرات فى بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 3:01 م

احتشد الآلاف من الأشخاص من جميع أرجاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، في مسيرة بوسط العاصمة لندن لمطالبة نواب البرلمان بإجراء التصويت النهائي على الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أنه من المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطاني اليوم على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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