مؤسسة العويس الثقافية تحتفي بتجربة الشاعر البحريني قاسم حداد

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في مقرها في دبي، بالشاعر البحريني قاسم حداد عبر أمسية شعرية وحفل توقيع لكتابه "عزلة الملكات وعلاج المسافة"، وعرض فيلم "هزيع الباب الأخير" للمخرج خالد الرويعي، وذلك في السابعة مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

وسبق أن فاز قاسم حداد بجائزة سلطان العويس في مجال الشعر في الدورة السابعة (2000 ـ 2001)، وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدا لدور الشعر في الحياة كقيمة وجدانية تحرص مؤسسة العويس الثقافية على منحها المساحة الأميز عبر تكريم الشعراء والأدباء والمفكرين.

وبحسب بيان صحفي أصدرته المؤسسة: "اتسم شعر قاسم حداد بالجدة والابتكار والتنوع في الأشكال والمضامين، والرؤى والأفكار التي تعكس خصوصية تفرده في رؤيته الشعرية، ولانتصاره للنزعة الإنسانية التي ترى ضرورة التصدي لكل أنواع القهر والظلم وفضح القوى التي تعمل لتقييد حريات الإنسان أو تهين كرامته".

وكانت مؤسسة العويس الثقافية قد طرحت كتابها الجديد "عزلة الملكات وعلاج المسافة" للشاعر قاسم حداد ضمن سلسلة (الفائزون) التي تصدرها المؤسسة حسب خطتها التي تعمل على نشر كتاب لكل فائز بالجائزة من كتبه النافدة أو الجديدة.

ويأتي هذا الكتاب الشعري الجديد لقاسم حداد ليؤكد تفرد تجربته التي تشكلت في منطقة الخليج العربي في الربع الأخير من القرن العشرين، حيث دعا من خلال قصيدته إلى تكريس رؤية جديدة تتعامل مع الحياة بصورة إنسانية عصرية، واضعا في الاعتبار التطورات المعرفية التي يمر بها إنسان العصر.

كما يعد فيلم "هزيع الباب الأخير" للمخرج خالد الرويعي والذي يرصد سيرة قاسم حداد في السياق الاحتفائي بشاعر كبير، وتدور أحداثه عن سيرة الإبداع في تجربة قاسم حداد، حيث يتحدث في الفيلم عن تجربته ونظرته للكثير من المحطات الإبداعية والإنسانية والحياتية.

يشارك في الفيلم الروائي أمين صالح والفنان خالد الشيخ والفنان جبار الغضبان والفنان عباس يوسف، والفنانة نسرين شريف.

والفيلم مدته 64 دقيقة ويأخذنا إلى عوالم مختلفة في مسيرة حداد الشعرية، وقد فاز مؤخرا بالعديد من الجوائز، كان آخرها جائزة "أورينوس" للأفلام في ايطاليا عن أفضل فيلم وثائقي، كما سبق له الفوز بجائزة التميز في مهرجان كلكتا السينمائي الدولي، وفاز كذلك بالجائزة البرونزية في مهرجان جوائز "سبوت لايت" للفيلم الوثائقي الذي أقيم في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.