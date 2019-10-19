التعليم: التحقيق مع المسئولين عن نسيان طالبة بمدرسة بكفر الشيخ بعد انتهاء اليوم الدراسي

أعلن محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات صحفية له اليوم، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ لحين انتهاء التحقيقات، بسبب واقعة ترك الطالبة هيام عصام علي بالصف الخامس الابتدائي بمفردها وغلق المدرسة عليها بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وحصلت "الشروق" على نتيجة تحقيق مدير إدارة الحامول التعليمية بخصوص الواقعة، حيث أفاد بتشكيل لجنة مكونة من وكيل الإدارة ومسئول الأمن بالإدارة ومتابعة الإدارة وانتقلوا إلى منزل ولي أمر التلميذة محل الواقعة.

وأكدت اللجنة أن الطالبة أفادت بأنها نسيت كتاب الدين بعد انتهاء اليوم الدراسي ونزولها مع زملائها، وعادت لأخذ كتاب الدين من الفصل من فصلها بالدور الرابع بالمدرسة، وعندما نزلت مرة أخرى وجدت البوابة مغلقة وصادف مرور أحد الأشخاص أمام باب المدرسة وفتح لها البوابة وذهبت مسرعة للمنزل.

وقررت اللجنة المشكلة استبعاد مدير المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات، وإحالته هو وعامل المدرسة وعامل النبطجي ومعلم الحصة الأخيرة لفصل الطالبة ومشرف الدور الرابع والإشراف اليومي للتحقيق.

وكانت واقعة الطالبة أثارت حالة من الجدل على موقع "فيسبوك" بسبب نسيان طالبة في المدرسة لمدة ساعتين بمفردها وغلق الباب عليها.