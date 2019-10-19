أياكس ينفرد بصدارة الدوري الهولندي بتغلبه على فالفيك

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انفرد فريق أياكس بصدارة الدوري الهولندي، بشكل مؤقت، عقب فوزه على فالفيك 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة مستغلا سقوك أيندهوفن في فخ الخسارة أمام أوتريخت صفر / 3، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز هيرينفين على ألكمار 4 / 2 وفيتيسه أرنهايم على فينلو 4 / صفر.

وسجل هدفي أياكس دوسان تاديتش في الدقيقة 46 وكيونسي بروميس في الدقيقة 76، فيما سجل هدف فالفيك سعيد باكاري في الدقيقة 63.

ورفع أياكس رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فالفيك عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، سقط أيندهوفن في فخ الخسارة أمام مضيفه أوتريخت صفر / 3.

وسجل أهداف أوتريخت ساندر فان دي ستريك في الدقيقة 49 وآدم ماهر في الدقيقة 82 وسيان كلايبر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد نيك فيرجيفير وجوريت هندريكس لاعبا أيندهوفن في الدقيقتين 69 و75.

وتوقف رصيد أيندهوفن عند 23 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع أوتريخت رصيده غلى 17 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز هيرينفين على ألكمار 4 / 2.

وسجل أهداف هيرينفين سيفين بوتمان في الدقيقة السابعة ورودني كونجولو في الدقيقة 36 وينز أودجارد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتيون كوبمينيريس لاعب ألكمار بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63، فيما سجل هدفي الكمار رون فلار وكالفين ستينجز في الدقيقتين 31 و48.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ألكمار عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الرابعة، فاز فيليم تيلبورج على تفينتي أنشخيدة بهدف نظيف سجله ماريوس فروساي في الدقيقة السادسة.

ورفع فيليم رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد تفينتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز فيتيسه أرنهايم على فينلو 4 / صفر.

وسجل أهداف فيتيسه برايان لينسن (هدفين) في الدقيقتين 29 و34 وريشادلي بازوير في الدقيقة 43 ونوها ديكو في الدقيقة 53.

ورفع فيتيسه رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أيندهوفن، وتوقف رصيد فينلو عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر؟