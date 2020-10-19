ترامب ينتقد كبير خبراء الفيروسات فاوتشي ويصفه بالكارثة

اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اعتداء لفظي جديد على أرفع مسؤول بالصحة العامة في البلاد يتولى التعامل مع وباء فيروس كورونا حيث وصف أنتوني فاوتشي بـ"الكارثة".

وجاءت هذه التصريجات في مكالمة هاتفية مع مسؤولي حملته الانتخابية حيث تم السماح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ووسائل الاعلام الأمريكية الأخرى بالاطلاع على فحواها.

وطبقا للتقارير قال ترامب اليوم الاثنين: "لقد مل الناس من سماع (اسم)فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء".

ويعد هذا الهجوم على فاوتشي لافتا للنظر بشكل خاص، حيث إن ترامب نفسه يعترف بثقة واحترام الشعب لكبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، بل أن حملته الانتخابية تستخدم مقاطع فيديو لفاوتشي في اعلانات مدفوعة الأجر.

يذكر أن فاوتشي رفض بشدة استغلاله من قبل حملة ترامب، لكونه شخصية غير حزبية على نحو صارم، ويعد هذا أحدث صدام له مع البيت الأبيض وترامب، بما في ذلك الخلاف الدائر منذ فترة طويلة حول ارتداء الكمامات.