رئيس جامعة سوهاج يفتتح بانوراما الأنشطة الطلابية بالتمريض

افتتح الدكتور أحمد عزيز،رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، "بانوراما" الأنشطة الطلابية ضمن فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية التمريض، يرافقه نواب رئيس الجامعة، الدكتورة يسرية السيد القائمة بأعمال عميدة الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأجرى عزيز جولة تفقدية داخل أروقة "البانوراما" المختلفة بمقر الكلية، شارك فيها الطلاب في ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتقط معهم الصور التذكارية، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي ليس مكاناً لتلقي العلوم الأكاديمية فقط، ولكن لبناء الشخصية السوية الإيجابية المحبة لوطنها والمشاركة في أحداث التنمية فيه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة يسرية، إن الجولة اشتملت على زيارة للأقسام المختلفة بالكلية، وتقديم التهنئة للعاملين ببدء العام الجديد، مضيفة أن بانوراما الأنشطة الطلابية تضمنت عدة فقرات متنوعة تهدف إلى التوعية بأخطار فيروس كرونا المستجد "كوفيد ١٩" منها توزيع مطويات ورقية، ورسوم جدارية، وتوزيع كمامات على الطلاب، إضافة إلى وجود محطة لاكتشاف الموهبين في الأنشطة المختلفة.