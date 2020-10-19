زوجة صائب عريقات لـCNN: هو بخير وأنا مطمئنة

أكدت زوجة أمين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، أن زوجها بخير وأن معدل الأكسجين لديه بلغ 92، وذلك في مقطع فيديو حصلت عليه CNN من العائلة.

وتظهر السيدة نعمة عريقات في المقطع وهي تقول له: «دكتور أحمد الحمد لله صائب بخير هلأ الحمد لله أوكسجين 92، الحمد لله أنا مطمئنة الحمد لله»، على حد تعبيرها.

وكانت قد قالت ابنة صائب عريقات، دلال، في وقت سابق إن حالة والدها حرجة وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته ودعت وسائل الإعلام لتحري الدقة والحذر في تغطية تطورات حالة عريقات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا),

وتدهورت حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا بعد إصابته بفروس كورونا المستجد ما أسفر عن التهاب رئوي حاد، وفق ما ذكرته وزيرة الصحة الفلسطينية.