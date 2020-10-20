إصابة المدير العام للأمن اللبناني بفيروس كورونا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم الاثنين، إصابة المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء زيارة رسمية إلى واشنطن.

وقالت المديرية إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له اللواء إبراهيم قبيل مغادرته واشنطن متوجهًا إلى باريس، جاءت إيجابية.

وأضافت المديرية أنه سيتعين على اللواء إبراهيم تأجيل عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية.

وكشف مصدر في الحكومة اللبنانية أن المدير العام للأمن اللبناني أجرى محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع كبار المسئولين الأمنيين الأمريكيين، ناقش خلالها الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور في لبنان.