 لافروف: نعمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ - بوابة الشروق
الإثنين 19 أكتوبر 2020 4:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

لافروف: نعمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:57 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعمل مع كل من يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وأضاف لافروف -في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش - بوريتش اليوم الاثنين وفقًا لقناة (روسيا اليوم)- "أن روسيا تبذل جهودًا كثيرة في هذا الاتجاه من خلال قنوات وزارة الدفاع التي تعمل مع نظيرتيها الأذربيجانية والأرمنية".

وأكد ضرورة تخلي طرفي النزاع عن استخدام خطابات المواجهة ووقف الأعمال القتالية في قره باغ، مطالبًا أذربيجان وأرمينيا بالقيام بتنسيق المبادئ المحورية التي ستمكن من إعادة الوضع في قره باغ إلى استقراره في الأفق البعيد.

وتابع: "نحن على يقين أن الأهم الآن هو عدم الإبطاء في وقف خطابات المواجهة، سواء بين الطرفين أو على مستوى الجهات الدولية المسؤولة، الأمر الذي لا يستدعي جهودًا كبيرة. أما الخطوة التالية التي لا بد منها ويجب اتخاذها بالتزامن مع وقف خطابات المواجهة، هي وقف الأعمال القتالية ووقف توجيه الضربات إلى المنشآت المدنية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك