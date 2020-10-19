مسؤول أوروبي: جائحة كورونا زادت من استهلاك المياه

قال مايكل سكلوس، مسؤول برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm) الممول من الاتحاد الأوروبي، إن جائحة كورونا زادت من استهلاك الموارد المائية.

وتحدث سكلوس، خلال منتدى حوكمة المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه، عن دور برنامج الاتحاد المتوسطي، في مجابهة التلوث والاستخدام المستدام للموارد المائية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما تحدث آلان ديفيد، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تأثير جائحة كورونا على قطاع المياه، فيما شدد على ضرورة تحويل قطاع المياه إلى مساهم في الاقتصاد من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة وخلق مزيد من الاستثمارات والوظائف.

وتحدثت أتيكا بنتميد، إحدى المشاركات في المنتدى، عن الحاجة للتمويل للتغلب على تأثير كورونا على مشروعات القطاع المائي، مؤكدةً ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات التي تتداخل فيما بينها لمجابهة التحديات، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلا بد من ضبط آليات الإنفاق وضبط أداء الحكومات.