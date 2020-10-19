كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي: التكتل لا يزال منفتحا على المفاوضات التجارية مع بريطانيا

ألقى الاتحاد الأوروبي بالكرة في ملعب بريطانيا، قائلا إن الأمر يعود إلى لندن في أن تتخذ الخطوة التالية في المفاوضات بعد تهديد رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف المفاوضات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست.

وقال ميشيل بارنيه كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي، اليوم، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد فروست "أؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لتكثيف المفاوضات في لندن هذا الأسبوع، وذلك فيما يتعلق بكافة الموضوعات واستنادا إلى النصوص القانونية".

وأضاف "نحن ننتظر الآن رد فعل بريطانيا".

وتأتي هذه التصريجات فيما يلقي كل من الجانبين باللائمة على الآخر في التقدم الضئيل الذي أحرز في المفاوضات الصعبة.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي ناشدوا بريطانيا الأسبوع الماضي "اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل الاتفاق ممكنا"، لكي يتسنى التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة بحلول الأول من يناير القادم.

غير أن جونسون رفض بشكل سريع هذا التوجه، حيث رد يوم الجمعة الماضي قائلا إن يجب عدم الاستمرار في المفاوضات ما لم يظهر الاتحاد الأوروبي تحولا أساسيا في توجهه.

من جهة أخرى يتوقع الفصيل الليبرالي في البرلمان الأوروبي التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن مرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وذلك على الرغم من تهديدات جونسون بالانسحاب من المباحثات.

ومع ذلك، قالوا إنه من المرجح أن يكون الاتفاق "أقل ما يمكن".

وقال داشيان سيولوس رئيس كتلة تجديد أوروبا اليوم: "بغض النظر عن جميع الألاعيب السياسية التي يقوم بها بوريس جونسون، أعتقد، أننا سوف نتوصل لاتفاق يمثل الحد الأدنى".

وأضاف أن التوصل لاتفاق سوف يصب في مصلحة الطرفين، موضحا أن بريطانيا سوف تتأثر بصورة كبيرة من سيناريو عدم التوصل لاتفاق.