محاكمة 8 أفراد في ألمانيا لاستضافة خوادم للشبكة المظلمة

بدأت محاكمة 8 أفراد مشتبه بهم، اليوم الاثنين، في ألمانيا لاستضافتهم مركز لشبكة الإنترنت المظلمة، والذي أجرى مجرمون من جميع أنحاء العالم من خلاله معاملات غير قانونية تقدر قيمتها بملايين اليورو.

ويواجه الثمانية اتهامات بالتمكين من تنفيذ أكثر من 249 ألف جريمة، عبر المساعدة والتحريض على تداول مخدرات عبر مواقع استضافتها خوادمهم الموجودة في خندق عسكري مهجور على طول نهر موزيل.

والمشتبه به الرئيسي مواطن هولندي يبلغ من العمر 60 عاما، وقد استحوذ على الخندق العسكري في بلدة ترابن-ترارباخ بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية نهاية عام 2013، وحوله تدريجيا إلى مركز للشبكة المظلمة. وينفي المتهم معرفته شيئا عن المحتوى الذي استضافته الخوادم.

وإجمالا، وجهت النيابة العامة الألمانية التهم إلى أربعة هولنديين وثلاثة ألمان وبلغاري واحد - وتتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما.

وقال المحققون إن الصفقات التي تم إبرامها من خلال هذه الخوادم تضمنت كل شيء من تهريب المخدرات والمواد الإباحية للأطفال والأموال المزيفة إلى البيانات المسروقة وأوامر القتل والهجمات الإلكترونية.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الأعمال الإجرامية من خلال توفير الخوادم. وشبكة الإنترنت المظلمة هي جزء مقيد من الإنترنت.

وقال المدعي العام إن هذه هي المحاكمة الأولى ضد مشغلي ما يسمى بـ"مضيف مضاد للرصاص"، مضيفا أنه بينما تمت محاكمة العديد من مشغلي الإنترنت المظلم، فإن هذه هي القضية الأولى ضد أولئك الذين يسهلون مثل هذه الصفقات من خلال توفير مضيف.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى عام 2021.