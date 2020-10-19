وزير الري السوداني: توفير مياه الشرب النقية أحد أهم التحديات

قال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، إن توفير مياه الشرب النقية في المركز والولايات، يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

ودعا وزير الري السوداني، لدى مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمياه الشرب، إلى التركيز على تغطية الولايات المتأثرة بالحرب بخدمات المياه، لاستدامة عملية السلام في السودان.

وأضاف عباس أن الاجتماع الأول للمجلس يهدف إلى التشاور وتكامل الأدوار بين الوزارة وهيئات مياه الشرب بالولايات بغرض تحسين وتجويد

واستدامة خدمات مياه الشرب والرؤية المستقبلية لقطاع المياه.

وطالب المجتمعين بضرورة إيجاد صيغة تشريعية تحدد مهام الحكومة المركزية وهيئات المياه، والعلاقة المؤسسية بين شركاء قطاع المياه، إلى جانب بحث سبل تحديد الأطر القانونية التي ينبغي تطبيقها لتقوية القطاع وتقليل التدخلات السياسية.

وشدد على ضرورة وضع السياسات والتشريعات والقوانيين اللازمة وخطة العمل لتحديد الأدوار في التشغيل والصيانة واستدامة المشروعات التي نفذت، والتي تنفذ مستقبليا، موضحا أن الفرص مواتية لطرح روية مشتركة حول كيفية إعادة قطاع المياه لمواجهة التحديات التي تواجهه والتغلب عليها.