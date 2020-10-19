 الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا - بوابة الشروق
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الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 4:24 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 4:24 م

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بأن الحكومة العراقية تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه الدولي.

ودعا الكاظمي، خلال جلسة مباحثات مع نظيرة الفرنسي جان كاسيتكس في باريس، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، حسب بيان عراقي.

ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية، والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التى تهم بلديهما.

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