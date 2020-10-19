تقرير: رئيس الوزراء البريطاني يفكر في الاستقالة لضعف راتبه

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في ترك منصبه في غضون 6 أشهر، بسبب راتبه المنخفض.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون يخطط لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتخلص من أزمة فيروس كورونا، مضيفة أن رئيس الوزراء يعتقد، على ما يبدو، أنه يستطيع تحقيق ذلك في حوالي 6 أشهر.

ووفقا لبعض نواب حزب المحافظين، فإن سبب هذا القرار هو أن رئيس الوزراء يجد راتبه مخيبا للآمال، بالمقارنة مع وظيفته السابقة، حيث كان دخله الثابت 23 ألف جنيه إسترليني شهريا باعتباره كاتب عمود في "ديلي تلجراف" البريطانية، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت المصادر للصحيفة إن جونسون اشتكى بشكل خاص من عدم قدرته على العيش بمبلغ 150402 جنيه إسترليني (194244 دولارا) سنويا.

وتشير "ديلي ميرور" إلى أنه ببساطة لا يستطيع تجاوز فكرة أن رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، التي استقالت أيضا في وقت مبكر بعد رفض البرلمان لاتفاق بريكست الخاص بها، كسبت مليون جنيه إسترليني من سلسلة المحاضرات التي تلقيها، حيث يعتقد جونسون أنه يمكن أن يكسب ضعف هذا المبلغ على الأقل من خلال فعل الشيء نفسه.