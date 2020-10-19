دراسة: عمالة الأطفال تزداد سوءا في مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا

أظهر تقرير برعاية الحكومة الأمريكية أن عمالة الأطفال تزداد سوءا في مزارع الكاكاو في كوت ديفوار وغانا، على الرغم من جهود الحكومة والصناعة لمعالجة هذه المشكلة.

وأظهر تقرير صادر عن مجموعة "نورك" للأبحاث بجامعة شيكاغو أن حوالي 45 بالمئة من أطفال الأسر العاملة في الزراعة في مناطق زراعة الكاكاو كانوا يعملون في المزارع في موسم 2018-2019. ويعد هذا ارتفاعا من نسبة 31 بالمئة التي تم تسجيلها قبل 10 سنوات. وجاء الارتفاع وسط قفزة في إنتاج الكاكاو في كلا البلدين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرض كبار المزارعين لمزيد من الضغط لتطهير القطاع. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإدخال تشريع يمكن أن يجعل الشركات في نهاية المطاف مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والضرر البيئي في سلسلة التوريد الخاصة بها، بينما اقترح مشرعون أمريكيون حظر واردات الكاكاو المنتج بعمالة الأطفال.

وأكدت شركات كبرى لصناعة الشوكولاتة بما في ذلك شركة مارس ونستله التزامها بالمساعدة في القضاء على عمالة الأطفال من سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقالت مجموعة نورك "تشير النتائج إلى أهمية استمرار الاستثمارات التي تركز على عمالة الأطفال في إنتاج الكاكاو". وأضافت أن معالجة القضية يمكن أن تكون فعالة إذا عملت الصناعة معا لتحسين التعليم والتشريع ومراقبة المجتمع.

وكانت كوت ديفوار رفضت في وقت سابق من هذا العام مسودة التقرير، قائلة إن هناك أوجه قصور في "أخذ العينات والاستقراء" معتبرة أن مشكلات أخرى في دراسات سابقة ربما أدت إلى استنتاجات مضللة.

وشنت السلطات عدة مداهمات على المزارع هذا العام، حيث أنقذت أطفالا وبالغين تردد أنهم أجبروا على العمل في مزارع الكاكاو.