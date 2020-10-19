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ميركل تتحفظ على منح الحكومة صلاحيات جديدة لمكافحة كورونا

ميركل - ارشيفية
ميركل - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:04 م
أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رد فعل متحفظا حيال مقترح ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، الداعي إلى منح الحكومة الاتحادية مزيدًا من الصلاحيات في مكافحة أزمة كورونا.

وفي أعقاب ما يعرف بقمة الاندماج، قالت ميركل، اليوم الاثنين، إن النظام الفيدرالي، الذي يسمح باستقلالية كل ولاية في العمل، أثبت نفسه في هذه الجائحة لأن من الممكن اتخاذ الكثير من ردود الأفعال على الأرض بشكل أكثر تحديدًا".

يشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا آخذة في الزيادة لكن مع تباين كبير على المستوى الإقليمي.

وأضافت ميركل أنه لهذا السبب فإنه من المهم أن تتعاون الحكومة الاتحادية والولايات بشكل وثيق، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في الأسبوع الماضي خلال اللقاء مع رؤساء حكومات الولايات.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير الواجب عمله، "وبإمكاننا فعل كل شيء بشكل تشاركي ومتشابه، وينبغي أن نعمل على هذا حتى في الخطوات المقبلة التي سيتعين علينا أخذها".

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