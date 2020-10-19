 فيديو.. محمود مسلم: اختيار الرئيس لأكون عضوا بالشيوخ يعكس الاهتمام بالإعلام - بوابة الشروق
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فيديو.. محمود مسلم: اختيار الرئيس لأكون عضوا بالشيوخ يعكس الاهتمام بالإعلام

محمود مسلم
محمود مسلم
هديل هلال
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:47 ص

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي واختياره له وللزملاء من الصحفيين والإعلاميين، يعكس اهتمام الرئيس بدور الإعلام في هذه المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن خطاب الرئيس لا يخلُ من التأكيد على دور الإعلام، مشددًا على أن الوعي أهم القضايا الواجب مناقشتها.

وأشار إلى أن «الوعي هم مشترك بين الإعلاميين الذين يشعرون بأهميته»، مؤكدًا أن الوعي لا يمكن اختزاله في الإعلام فقط، وإنما يحتاج التضافر لكل المؤسسات في الدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «المؤسسات الدينية أو الثقافية أو التعليمية تحتاج إلى التواصل والاستمرار في مرحلة تتعرض فيها مصر لحملة خطيرة، وكنت قديما أقول من لا يؤمن بوجود مؤامرة على مصر إما ساذج أو متآمر».

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