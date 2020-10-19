قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن التنوع السياسي المتميز داخل تشكيلة مجلس الشيوخ ينبئ عن أن هناك قوى واعية جديدة تضاف للرصيد الوطني في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن هذه القوى الواعية ستساند البرلمان والرئاسة والحكومة، إلى جانب عملها على تطوير أداء الدولة المصرية.

وتابع: «أنا مؤمن منذ إعداد دستور 2014، بأننا في المرحلة الانتقالية لتطوير الدولة المصرية، وهذا يقتضي أن نستفيد بكل ما هو متاح من طاقات لتنمية الدولة، والحفاظ على استقلالها، وتنمية مقدراتها لمواجهة المخططات الإقليمية والدولية المحيطة».

وأوضح أن المجلس سيقدم التقارير الناتجة عن مناقشاته وأفكاره لكل مؤسسات الدولة بدءا من رئيس الجمهورية، مرورا بالبرلمان والحكومة، والرأي العام، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجلس على أداة جديدة يستخدمها، ويجري حوارًا مجتمعيًا للقضايا الهامة أو الخلافية.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، ظهر أمس الأحد، اليمين الدستورية، وفقًا للنص الدستوري، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».