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مساعد الرئيس الأذربيجاني: عمليات القصف الأرمنية تشبه ما حدث في الحرب العالمية الثانية

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 1:45 ص

مساعد رئيس أذربيجان: مجموعة مينسك تميل إلى أرمينيا

 

قال مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف، إن عمليات القصف التي تقوم بها أرمينيا ضد أذربيجان تشبه ما حدث في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف حاجييف، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أن هناك عمليات قصف تطال ما يقرب من ألفي مواطن يوميًا، موضحًا أن أرمينيا تضرب الصواريخ بطريقة عشوائية.

ولفت إلى أن مثل هذه الأسلحة يجب ألا تقدم بطريقة غير مسؤولة، مضيفًا أن القوات الأرمنية لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، لذا لا بد من استخدام القنوات كافة للمطالبة بعدم تزويد أرمينيا بهذه الأسلحة.

وعن اتفاقه مع تركيا حول التصريحات الخاصة بأن مجموعة مينسك وراء الأسلحة الأرمنية، أكد أن مجموعة مينسك تميل إلى أرمينيا، في حين أن أرمينيا بلد فقير وليس بمقدورها شراء كل تلك الأسلحة المتطورة.

وتابع: «هناك مخاوف كبيرة للأسرة الدولية كافة، لا سيما أن أرمينيا هي الدولة المعتدية، وتستمر في استخدام هذه الأسلحة بطريقة عشوائية».

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