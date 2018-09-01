الأونروا تنفي ما يتردد عن إنهاء عملها خلال 8 شهور

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اليوم الاثنين ما يتردد عن إنهاء عملها في مدة لا تتجاوز الـ 8 أشهر.

وقالت وكالة الأونروا في لبنان، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تقوم بنشر وتداول خبر عن عقد اجتماع سري ناقش قضية أمد التمديد لوكالة الغوث الأونروا ، وأن هناك رغبة أممية للاستغناء عن الوكالة وإيجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء عمل وكالة الأونروا في مدة لا تتجاوز ال8 اشهر".

وأكدت الأونروا أن "هذه المعلومات عارية من الصحة تماما وتنفيها جملة وتفصيلا" ، مشيرة إلى أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.