نائب رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم يستقيل من منصبه بعد حملة مداهمة

أعلن رومان بيربر، نائب رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد حملة مداهمة شرطية.



جاء ذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد التشيكي اليوم الاثنين.



يذكر أن الحكم السابق (66 عاما) الذي أمضى سنوات عديدة في منصبه، هو واحد من 20 متهما في قضية التلاعب المحتمل في نتائج مباريات في دوري الدرجتين الثانية والثالثة.



وفتشت الشرطة مقر عمل الاتحاد في براغ يوم الجمعة الماضي.



وفي اجتماع طارئ، قرر الاتحاد فصل لجنة الحكام برمتها بما فيها رئيسها.



وقال مارتين ماليك، رئيس الاتحاد إنه لم يكن من الممكن اتخاذ قرار آخر، مشيرا إلى أن الفضيحة ستؤثر على " عدد كبير من الحكام في فئات عديدة".