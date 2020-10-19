سوريا: 44 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا،مما يرفع اجمالي الإصابات إلى 5077.

واشارت الوزارة في بيانها، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه،إلى شفاء 34 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى. 1528

وقالت أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 248 .

من جهة أخرى ، قال مخبر الترصد الوبائي في مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي وحلب ادلب شمال سورية في بيان حصلت الـ(د.ب.أ) على نسخة منه إنه تم تسجيل 188حالة إصابة جديدة بالفيروس في المحافظتين ،مما يرفع اجمالي الإصابات إلى 2649 حالة ،مشيرا إلى تسجيل 93 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1253 حالة.