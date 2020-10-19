مبعوث ترامب يأمل في استمرار توقيع اتفاقات سلام عربية إسرائيلية بعد الانتخابات

قال آفي بيركوفيتش مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، يوم الأحد، إن جهود ترامب للتقارب العربي الإسرائيلي تكتسب قوة دفع.

وعبر آفي بيركوفيتش عن أمله في توقيع مزيد من الاتفاقات حتى إذا خسر ترامب انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وأضاف بيركوفيتش، الذي رافق وفدا إسرائيليا زار البحرين اليوم، أن ما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام" تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها أعدت كي تؤتي ثمارها على المدى البعيد من خلال تشجيع التواصل العميق بين إسرائيل وشركائها العرب الجدد.

وصرح بأن "السلام أمر ينبغي على الجميع الاحتفاء به وينبغي أن ينظر إليه باعتباره أمرا إيجابيا للعالم كله.. يحدونا أمل حقيقي بأن تستمر اتفاقات أبراهام بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية".

ويتوجه بيركوفيتس ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومسؤولون آخرون يوم الاثنين إلى الإمارات حيث فتح الاتفاق مع إسرائيل مجالا للتجارة الثنائية.

وحذت البحرين حذو الإمارات الشهر الماضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين الذين يقولون إن مثل هذا التقارب الإقليمي مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتسابق الإدارة الأمريكية الزمن لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في محاولة لتأمين فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر، وبالنسبة لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط فإن التقارب يتيح فرصة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران بشكل أكبر.