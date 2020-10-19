وزير الاتصالات: إطلاق موقع مصر الرقمية بشكله النهائي خلال أسابيع

عمرو طلعت: المواطن سيد العلاقة مع الشركات التي يتلقى منها الخدمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن موقع مصر الرقمية سيُطلق بشكله النهائي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن الموقع يقدم الخدمات الحكومية المختلفة في صورة مرقمنة.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «عشانك يا بلادي» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أنه سيتم إضافة حزم خدمات أخرى إلى الموقع في القريب العاجل، يمكن الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أن التقرير الدوري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انخفاض مؤشرات قياس جودة خدمات المحمول، يهدف إلى أن يتبين المواطنون من خلاله أفضل الشركات التي تقدم الخدمة له في المنطقة التي يعيش فيها، وكذا تحفيز المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأوضح أن مبادرة إمكانية تغيير الشركة التي يتلقى منها المواطن الخدمة مع الاحتفاظ برقمه، تخدم المواطن أيضًا حسب رغبته، متابعًا: «نكرس مبدأ المواطن سيد العلاقة بينه وبين الشركات التي يتلقى منها الخدمة».