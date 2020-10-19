مسؤول يوناني يحذر من استغلال أردوغان لورقة اللاجئين

حذر وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، المجتمع الدولي، من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لورقة اللاجئين .. مؤكدا أنه إذا قررت تركيا فتح الباب أمام اللاجئين فلن تسمح اليونان بدخول أحد وستدافع عن حقوقها.

وذكر موقع "تركيا الآن " نقلا عن الوزير اليوناني خلال لقاء مع قناة «سكاي» اليونانية، قوله، إن اليونان تسعى لإحلال السلام بشرق المتوسط لكنها ستدافع عن حقوقها ضد الاستفزازات التركية، مشيرًا إلى أن أردوغان "سريع التقلب ولا يمكن التنبؤ بأفعاله".

وأكد هاتزيداكيس أن الأمر تجاوز كل الحدود، وأصبحت تركيا خارجة عن السيطرة.. موضحا أنه على الرغم من أن اليونان تتخذ خطوات نحو السلام، لكنها لست مستعدة للتنازل عن حقوقها البحرية، ولديها الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

وفيما يتعلق بتمديد المياه الإقليمية لليونان من 6 أميال بحريًة إلى 12 ميلًا، كما يسمح به القانون الدولي، أشار إلى أن هذا حق لليونان وستمارسه كلما رأت ذلك ضروريًا.

وتعمل الشرطة اليونانية على تكثيف عملياتها لحراسة الحدود اليونانية التركية في الوحدة الإقليمية الشمالية الشرقية من مدينة رودوبي، بسبب زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين العابرين في المنطقة، حيث جرى نقل 20 ضابطًا يخدمون في إيفروس إلى رودوبي خلال الأيام القليلة الماضية، بينما تم نقل 65 ضابط شرطة آخرين إلى هناك من مناطق أخرى من شمال اليونان.