 الوزير الأول في ويلز يعلن الإغلاق الكامل لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الوزير الأول في ويلز يعلن الإغلاق الكامل لمواجهة فيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:12 م

أعلن الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد اليوم الاثنين أن ويلز سوف تدخل مرحلة الاغلاق الكامل ابتداء من 23 أكتوبر الجاري حتى التاسع من نوفمبر المقبل، مضيفا أن هذا الإجراء" أفضل فرصة لاستعادة السيطرة على الفيروس".

وقال دراكفورد إن الحكومة كانت على علم بالمطالبات، مضيفا "ونطالب الجميع بالبقاء في المنزل والمؤسسات التجارية بالإغلاق".

ومن المقرر أن يدخل الاغلاق حيز التنفيذ الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) يوم 23 أكتوبر الجاري.

وقال دراكفورد "هذا وقت الاتحاد.. إذا اعتمدنا على الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتحقيق النجاح في هذه الفترة، لن ننجح".


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