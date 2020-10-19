تتبع بعض النساء حميات غذائية بهدف فقدان الوزن والحصول على قوام ممشوق ومعدة مسطحة، لكن بعضهن تلاحظن عدم اختفاء دهون البطن "الكرش"، وزيادة محيط الخصر أحيانًا على الرغم من أن بعض الحميات الغذائية تكون قاسية.

ووفقًا لموقع "ورلد تودي نيوز" الأمريكي، فإن عدم اختفاء الكرش رغم اتباع حمية غذائية يعود لعدة أسباب، وهي:

1- نقص الماغنيسيوم

أكدت دراسة عام 2013، نشرت في "مجلة التغذية" الأمريكية، أن تناول كميات كبيرة من الماغنسيوم مرتبط بانخفاض مستوى الجلوكوز والأنسولين وتقليل احتباس السوائل أثناء الدورة الشهرية والحماية من الشعور بالانتفاخ وتحسين الهضم، وبذلك يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم مثل الخضروات الورقية والفاصوليا والمكسرات للحصول على بطن مسطحة.

2- تناول أطعمة لا يهضمها الجسم

ليست كل الأطعمة سهلة الهضم للجسم ويستطيع امتصاص العناصر الغذائية الخاصة بها للاستفادة منها، ولذلك يجب معرفة الأطعام التي تسبب عسر هضم وتجنبها فورًا والتركيز على الأطعمة الغنية بالخضروات والفاكهة لتعزيز فقدان الوزن وبناء العضلات.

3- شرب الكثير من الصودا

شرب الصودا يفسد مفعول الحميات الغذائية ويقلل من نتائج التمارين الرياضية، لأنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية التي تزيد من محيط الخصر.

ويجب أيضًا تجنب الصودا الخاصة بالحمية الغذائية لأنها تزيد من دهون البطن وكتلة الجسم وحجم الخصر.

4- اتباع حمية غنية بالملح

الملح الزائد الذي ينتقل من مجرى الدم إلى الجلد يسبب التورم وهذا يزيد من مساحة البطن، وبالتالي يجب اتباع حمية غذائية قليلة الأملاح.

والملح ليس هو الذي يحصل عليه الجسم بشكل مباشر عند وضعه في الطعام، بل يصل الجسم أيضًا من خلال الأطعمة المعلبة والتوابل واللحوم والجبن، وللحصول على معدة مسطحة، يجب تجنب الوجبات المعلبة واستبدال التوابل بالزنجبيل والكمون والبقدونس والريحان وإكليل الجبل.