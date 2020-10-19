فاوتشي: لم أندهش من إصابة ترامب بكورونا بعد مؤتمره في حديقة البيت الأبيض

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أمس الأحد، إنه لم يندهش من إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، بعدما شاهده وآخرين بدون كمامات خلال إعلان ترامب في مؤتمر عقده في حديقة الورود بالبيت الأبيض ترشيحه القاضية المحافظة إيمي كوني باريت للمقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، خلفا للقاضية الراحلة روث جينسبورج.

وأوضح فاوتشي، خلال مقابلة مع شبكة "سي . بي . إس" الإخبارية الأمريكية، أن الصور التي شاهدها لهذا الحدث أنذرته بأن العديد من الأشخاص سيصابوا بكورونا بالتأكيد، حتى قبل الكشف عن أن هناك بعض الأشخاص حضروا هذه المناسبة وهم حاملين للفيروس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان متفاجئا من إصابة ترامب بالفيروس، قال فاوتشي: "بالطبع لا"، مضيفا: "أدركت أنه سيصاب بالفيروس عندما شاهدته في موقف محفوف بالمخاطر من حيث الأزدحام وعدم ترك مسافات بين الحاضرين، وأغلبهم بدون كمامات".

وتابع: "عندما شاهدت هذه الصور في التلفاز قلت يا إلهي، لا يمكن أن نتوقع شئ جيد من هذه الصورة، من المؤكد سيكون هناك مشكلة".

ويشار إلى أن11 شخصا على الأقل حضروا ذلك الحدث في 26 سبتمبر الماضي، من بينهم ترامب وزوجته ميلانيا، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين والمشرعين ثبتت إصابتهم بكورونا لاحقا.

إلى ذلك، شن المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، هجوما لاذعا على منافسه الجمهوري ترامب، بسبب الاستمرار في "الكذب بشأن حقيقة المعلومات" حول تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وانتقد بايدن، خلال تجمع في ولاية نورث كارولينا، ترامب على خلفية إدلائه بتصريحات زعم خلالها أن الولايات المتحدة تخطت مرحلة الخطر، وتجاوزت أسوء مرحلة في تفشي كورونا، في وقت تشهد فيه معظم الولايات الأمريكية زيادة في عدد المصابين، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال بايدن: "زعم ترامب خلال أحد تجمعاته الانتخابية أننا تجاوزنا مرحلة الخطر".

وأضاف ساخرا: "تجاوزنا مرحلة الخطر؟.. الأمور تزداد سوءا، لا يزال ترامب يكذب حول الوضع الحقيقي للفيروس".

ويشار إلى أن ترامب أدلى بتعليقات مماثلة خلال مناسبات عديدة، بما في ذلك قبل يوم واحد فقط في جينسفيل بولاية ويسكونسن، حينما زعم الرئيس الجمهوري أن العقار المضاد للفيروس سيتوفر قريبا.