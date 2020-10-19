أجاب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على احتمالات هجوم تركي شديد على سرت، قائلًا إن ما يتم الأرض يدل على وجود عملية عسكرية آتية من قبل الأتراك.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن تركيا بدعم وتعزيز في غرب ليبيا تبني معسكرات التدريب على أسلحة حديثة، ومراكز تدريب للمليشيات والمجموعات المتطرفة في غرب ليبيا.

وأشار إلى أن هناك نقل لمجموعات مسلحة تجاه الجنوبي الغربي، متابعًا: «هناك تنقلات للأسلحة والمعدات في محيط شرق مصراتة، وهو ما يعد تهديدًا لإطلاق وقف النار».

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني متمسك بوقف إطلاق النار والمبادرات المختلفة وخاصة إعلان القاهرة، منوهًا إلى أن هناك أربع طائرات شحن عسكرية تهبط في مطارات المنطقة الغربية، وعشرات الطائرات المدنية التي تقل المليشيات والمرتزقة يوميًا إلى ليبيا.