نجم النصر يغيب أمام التعاون والأهلي في الدوري السعودي بسبب الإصابة

تعرض مايكون بيريرا مدافع فريق النصر، لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وذلك خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الفتح 2 / 1، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.(الدوري السعودي للمحترفين).

وذكرت صحيفة" الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين، أن الفحوص المبدئية التي أجراها اللاعب أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، فيما من المنتظر أن يجرى فحصا آخر اليوم الاثنين لتحديد نوع إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مايكون سيغيب بشكل مبدئي عن مواجهة فريقه المقبلة في الدوري أمام التعاون، وكذلك مباراة الأهلي في الدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مايكون غادر مباراة فريقه أمام الفتح والتي خسرها النصر 1 / 2 في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري، منذ الدقيقة 21 بعد تعرضه للإصابة.