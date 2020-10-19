نفى بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، عزمه على ترك حزب الوفد، قائلًا إن الوفد يمثل تاريخًا أسريًا بالنسبة إليه.

وأضاف أبو شقة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن حزب الوفد والدفاع عنه وعن ثوابته وشرعيته مسألة جوهرية، متابعًا: «الوفديون جميعا على قلب رجل واحد».

وتابع: «إذا كان هناك اختلافًا للبعض في الرأي، فإنه لا يمثل الهيئة الوفدية، نلجأ للهيئة الوفدية، وهي تعتبر أعلى هيئة في الحزب، في أي خلاف، لتكون لها الكلمة القاطعة».

وأكد أنه لن يستقيل من رئاسة الحزب، موضحًا أن أي قول غير ذلك يعتبر خروجًا عن اللائحة الوفدية، مشيرًا إلى أنه دعا الهيئة عندما حدث خلاف، لطرح الأمر عليها.

ولفت إلى أن السكرتير العام أرسل له خطابًا رسميًا أنه لن يستطيع أن يعد كشوف الهيئة الوطنية، نظرًا لضيق الوقت، لذا أصدر قرارًا لاحقًا بناءً على الكتاب، بتأجيل أي صراعات حتى بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب.