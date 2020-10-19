ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تخفف قيود كورونا مع انخفاض أعداد الاصابات

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين، تخفيف القيود الاجتماعية في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات الأسترالية اكتظاظا بالسكان، مع استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان للصحفيين إن عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن المفتوحة سيزداد بداية من يوم الجمعة من 20 إلى 30 ويمكن لما يصل إلى 30 شخصا الجلوس على طاولة واحدة في المطاعم، بدلا من 10 أشخاص.

واعتبارا من ديسمبر المقبل، يمكن لما يصل لـ 300 شخص حضور حفل الزواج، بدلا من 200 شخص، طالما كانوا جالسين. فقط سيسمح بالرقص في حفلات الزفاف فقط.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت السلطات الصحية عن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ولاية فيكتوريا المجاورة، التي كانت بؤرة الموجة الثانية من الإصابات في أستراليا، يوم الأحد أنها أيضا تخفف القيود حيث يبدو أن الفيروس أصبح تحت السيطرة.

واعتبارًا من اليوم الاثنين، يمكن لسكان ملبورن البالغ عددهم 5 ملايين نسمة التوجه إلى صالونات الحلاقة وممارسة الرياضة في الهواء الطلق طالما يحلو لهم والسفر لمسافة تبعد 25 كيلومترا عن منازلهم لأول مرة منذ شهور.

ويوجد حاليا في جميع أنحاء أستراليا شخص واحد فقط مصاب بكوفيد-19 في العناية المركزة و 16 شخصا في المستشفى مصابين بالفيروس، وفقًا للسلطات الصحية. وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد 905 أشخاص.