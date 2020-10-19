بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 40 مليونًا و240 ألفًا و700 حالة، حتى الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الاثنين، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جون هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت بلومبرج إن عدد حالات الوفاة حول العالم بلغت مليونًا و115 ألفًا و907 حالات حتى الآن.



وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد حالات الإصابة المؤكدة، حيث يبلغ عدد المصابين 8 ملايين و177 ألفًا و148 حالة، تليها الهند بواقع 7 ملايين و550 ألفًا و273 حالة، ثم البرازيل خمسة ملايين و235 ألفًا و344 حالة إصابة بالفيروس الفتاك.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.