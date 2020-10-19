بومبيو: سنرسل مساعدات لإعادة إعمار الأحياء المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التي تضررت في العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع عون وجرى خلاله – بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية – استعراض العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات الأخيرة ومنها المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.



وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض، مؤكدًا أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.



ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.