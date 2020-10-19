مقاطعة الترفيه بسافانا الأمريكية تمتلئ بكل ما هو ساحر

أتلانتا يافعة ومرحة ولكن عندما تكون مستعدا للاسترخاء سوف تكون سافانا بانتظارك. هذه المدينة الساحلية الواقعة في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة مليئة بسحر هادئ وسوف يكون أكثر سحرا بإضافة مجمع جديد.

يعد "بلانت ريفر سايد ديستريكت" المطل مباشرة على نهر سافانا في وسط المدينة التاريخي، محطة كهرباء قديمة تحولت إلى مركز ترفيهي ضخم، يضم فنادق فخمة ومتاجر تقدم جودة عالية ومطاعم مثيرة للاهتمام.

وأبقت شركة التطوير العقاري على التصميم المعماري الأصلي للمبنى الذي يرجع للقرن العشرين بما في ذلك واجهته المصممة من الطوب ومدخنتيه المميزتين، بينما وسعت أيضا مبانيه الجديدة وكذلك ممشى على النهر بطول 400 متر.

وبحسب وكالة السياحة في جورجيا، لابد أن يكون المجمع جاهزا في أوائل 2021.

لطالما جذبت سافانا الزوار بعمارتها التاريخية وسحرها الجنوبي. وعلى شاشات التلفاز سوف تعرفها على الفور من أفلام مثل "فورست جامب" فيما كان الشخصية الرئيسية الذي يحمل نفس اسم الفيلم يروي قصته من محطة حافلات في ميدان تشيبيوا، إلى النسخة الحركة والإثارة الحديثة من فيلم "ليدي أند ذا ترامب" التي عرضت في 2019.